Martinique : procès de tous les dangers pour Serge Letchimy et Didier Laguerre

Télescopage des agendas ou triste tropique ? Le procès de Serge Letchimy, président de la Collectivité Territoriale de Martinique, et Didier Laguerre, Maire de Fort-de-France, s’ouvre à 13h30 devant la 32eme Chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, celle qui a jugé récemment Nicolas Sarkozy. Au moment même où se tient la séance solennelle des élus des Outre-mer du Congrès des Maires de France.

Après une enquête menée par le parquet national financier, les deux édiles martiniquais sont poursuivis pour des soupçons de détournement de fonds publics et de recel. Ils risquent jusqu’à dix ans de prison et 750000 euros d’amende. On leur reproche, grâce à un tour de passe passe administratif, d avoir octroyé une retraite dorée à l’ancien député de Martinique. Les débats dureront trois jours.

Notre correspondant judiciaire Loïc Morel nous informera chaque jour des avancées de l’audience.

Michel Taube