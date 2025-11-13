Michel Taube – 13 novembre : le Bataclan au bout du « fusil » de l’imam de Brest. Pourquoi les terroristes islamistes sont-ils de plus en plus jeunes… et Français ?

« La musique (ou le Bataclan) expliquée aux enfants ! »

Il y a des images qui vous poursuivent. Celle de cette vidéo que nous avions publiée en 2015, quelques jours après la tragédie du 13 novembre de cet imam de Brest, s’adressant deux ans auparavant à des enfants de sept à douze ans, les endoctrinant pour leur interdire la musique et leur inculquant une morale islamique séparatiste, rétrograde et moyen-âgeuse de rejet des valeurs de liberté. Glaçant et annonciateur de temps sombres.

40 mn interminables d’endoctrinement pour expliquer à de jeunes Français, – où les filles sont évidemment voilées et assises derrière les garçons -, que tout instrument de musique est haram, donc interdit, à l’exception de chants arabes (et encore dans des limites draconiennes pour que seul le Coran soit au final dans les têtes de ces enfants).

40 mn de trop, rien que pour un cours centré sur l’interdiction des instruments de musique (les rappeurs islamisés réviseront leurs gammes) !

Au fait, combien de cours comme celui-ci ont-ils été inculqués à ces gamins ? Sur la nourriture, sur la séparation entre filles et garçons, sur les juifs, sur la façon de s’habiller, sur les cours d’histoire – géographie ? Un cours par semaine à des enfants ? Pendant 1 an, 5 ans, dix ans ?

Dix ans après, nous sommes en 2025 : pendant que nous pleurons nos morts de 2015, ces enfants de Brest ont grandi et sont devenus des adolescents ou de jeunes adultes.

« Génération islamisme » de jeunes Français en plein cœur de la France !

Osons poser la question : que sont devenus ces dizaines d’enfants de Brest et ces dizaines ou centaines de milliers de jeunes ados musulmans partout en France éduqués de la même façon ? Combien parmi eux, biberonnés depuis leur plus tendre enfance à l’interdiction de la musique et de tous les pans de la modernité vivent-ils à côté de la République dans une vie communautarisée avec la certitude que la Charia prime sur les lois de la République ?

Et combien parmi eux basculeront-ils, ou l’ont-ils déjà fait, et à tout le moins ont-ils applaudi, aux crimes terroristes de 2015 et 2016 contre des salles de spectacles, les terrasses de café, la Promenade des Anglaises, des matchs de foot, des épiceries cacher, des rédactions libres, des policiers de la République. Parce que tout cela, c’est haram !

Les familles et la mosquée de Brest, il y en a des milliers en France ! Qu’on ne s’étonne pas que toutes les études qualitatives nous expliquent qu’une majorité de jeunes musulmans considèrent la Charia supérieure aux lois, aux valeurs de la République. Merci monsieur l’imam de Brest ! Merci aux parents de ces jeunes Français innocents !

Ce n’est ni Daesh ni Tik tok ni des fragilités psychiatriques qui expliquent seuls la menace terroriste d’aujourd’hui ! Ce sont les prêches de ces imams et de ces parents souvent français qui ont biberonné nos enfants français à la haine de nos valeurs. La cause principale de la menace terroriste vient de cet endoctrinement mené pendant dix voire vingt ans dans des familles françaises ou étrangères sur notre sol, épaulées par des centres culturels et cultuels islamistes qui quadrillent de plus en plus le pays.

Nous le proclamons haut et fort : cette vidéo de l’imam de Brest pointe la cause principale des prochains 13 novembre qui ensanglanteront la France ! Cette vérité, nous la devons à toutes les victimes des attentats terroristes qui ont frappé notre pays.

C’est pourquoi depuis dix ans, nous la diffusons sans cesse. Elle désigne notre véritable ennemi, commanditaire moral de futurs assassinats commis sur le sol français en toute impunité dans le cœur et l’esprit de nos enfants.

Tant que nous n’entrerons pas résolument dans la bataille culturelle et éducative contre ces prêches scandaleux, inculqués en famille et dans les lieux culturels et cultuels islamisés, tant que nos concitoyens musulmans ne feront pas le ménage en leur sein pour interdire ces prêches (quitte à ce que l’Etat s’en occupe en dérogeant, dans une solution concordataire de prise de contrôle effectif de l’Islam en France, au sacro-saint principe de la loi de 1905 de séparation entre l’Etat et les « églises »), sans une grande politique de laïcisation des jeunes musulmans de France, nous n’éviterons pas une guerre civile culturelle voire cultuelle entre Français sur le sol français.

Le 13 novembre était au bout du fusil de l’imam de Brest qui interdit deux ans plus tôt à de jeunes Français les instruments de musique !

Michel Taube