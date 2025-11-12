Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
ENQUÊTE OPINION INTERNATIONALE : Sous couvert d’antiracisme et d’anticolonialisme, le média Paroles d’honneur (PDH), avec près de 100 000 abonnés sur Youtube, s’est imposé comme le nouveau laboratoire d’une idéologie où se…
Opinion Internationale : bonjour Sophie Bauer, merci d’avoir accepté de nous répondre. Vous êtes chirurgienne thoracique et cardiovasculaire libéral, présidente du Syndicat des Médecins Libéraux (SML) depuis fin 2022, conseillère ordinale de…