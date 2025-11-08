Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Opinion Internationale : bonjour Olivier Sudrie, vous êtes professeur d’économie à l’université Paris-Saclay, fondateur associé du cabinet DME et l’un des meilleurs connaisseurs des économies ultramarines depuis plus de trente ans. Nous…
Comment la littérature peut-elle devenir un espace où se libère la parole, où se rencontrent les différentes composantes de la société antillaise ? L’association Expressions Plurielles Caraïbes organise une soirée exceptionnelle à Paris consacrée…
Max Orville, bonjour. Vous avez été député européen et êtes président du MoDem Martinique et référent Outre-mer du MoDem. Merci de répondre à Opinion Internationale. Première question liée à l’actualité : que…
C’est une bonne nouvelle pour la France ultramarine. Naïma Moutchou, députée d’Horizons, avocate de formation, ancienne vice-présidente de la LICRA, devient ministre des Outre-mer. Elle succède à Manuel Valls, dont le passage…