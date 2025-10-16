Nous respectons votre vie privée

Opinion Outre-Mer
13H18 - jeudi 16 octobre 2025

Quand la littérature réconcilie les Martiniquais. Une rencontre-débat à Paris

 

Comment la littérature peut-elle devenir un espace où se libère la parole, où se rencontrent les différentes composantes de la société antillaise ?

L’association Expressions Plurielles Caraïbes organise une soirée exceptionnelle à Paris consacrée aux voix littéraires antillaises et à leur capacité à ouvrir des espaces de dialogue autour de deux auteurs antillais, Emmanuel de Reynal et Steve Fola-Gadet, et avec l’éclairage de Jeanne Wiltord, psychiatre et psychanalyste.

Vendredi 17 octobre 2025 / 17h00 – 20h00

Mairie du 17e – Salle Jacques Chirac – 16-20 rue des Batignolles, 75017 Paris

Avec au programme notamment la présentation du livre Dialogue improbable entre un afro-descendant et un béké. Avec Emmanuel de Reynal et Steve Fola-Gadet – Caraïbéditions, mais aussi un dialogue entre psychanalyste et écrivains autour Jeanne Wiltord.

Une soirée placée sous le signe de la littérature, de la réflexion et du dialogue.

Pour s’inscrire : https://www.expressionscaraibes.com/inscription

 

 