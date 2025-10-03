Martinique, Fort-de-France : un jeune de 18 ans abattu aux Terres-Sainville

La violence a de nouveau frappé Fort-de-France mercredi soir. Vers 22 heures, un jeune homme de 18 ans circulant à vélo a été pris pour cible par deux individus en scooter dans le quartier des Terres-Sainville.

Touché par balles, il a tenté de trouver refuge dans une maison voisine. Les habitants, sans lien avec lui, ont empêché les agresseurs de pénétrer dans leur domicile, ce qui a sans doute évité un drame supplémentaire.

Pris en charge par les secours, le jeune cycliste a été transporté au Centre hospitalier universitaire de Martinique. Mais il est décédé quelques heures plus tard, victime d’une hémorragie causée par un tir à l’aine gauche.

Ce nouvel homicide plonge une fois de plus Fort-de-France dans l’émotion et alimente l’inquiétude des habitants face à la recrudescence des violences armées. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de cette attaque et comprendre les circonstances exactes de ce règlement de comptes.

Dans ce quartier populaire déjà marqué par de précédents épisodes de violence, la fusillade souligne une fois encore la circulation préoccupante des armes à feu et la nécessité d’une réponse sécuritaire renforcée.

Patrice Clech