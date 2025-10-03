Le scarabée rhinocéros à Lifou, la panique s’installe en Nouvelle-Calédonie

Il avait déjà fait des ravages sur la Grande Terre, transformant les palmiers en troncs mourants, laissant derrière lui un paysage criblé de plaies. Le scarabée rhinocéros vient de franchir une nouvelle frontière : pour la première fois, l’insecte a été détecté à Lifou, au sud de l’île. Ce n’est plus une menace théorique, mais une réalité brutale qui met en péril la biodiversité fragile des Loyauté.

L’alerte est tombée après qu’un spécimen a été piégé dans la tribu de Mou. C’est un agent d’Arbofruits qui a donné l’alerte le 1er octobre, déclenchant aussitôt une course contre la montre. Le gouvernement a parlé de « réponse rapide », mais dans les esprits, le scénario catastrophe est déjà écrit : l’invasion, après avoir submergé la province Sud, a progressé vers le Nord et maintenant, les îles. Lifou devient la nouvelle ligne de front.

Ce coléoptère n’est pas un visiteur anodin. Originaire d’Asie du Sud-Est, déjà implanté à Fidji, Samoa, Guam ou Hawaï, il s’attaque aux cocotiers et autres palmiers jusqu’à les tuer. À chaque fois, les mêmes images : des forêts ravagées, des espèces endémiques anéanties. Les habitants des Loyauté n’avaient pas été épargnés par les restrictions de transport de végétaux, composts et terreaux, censées empêcher l’intrus de franchir la mer. Ces barrières viennent de montrer leurs limites.

Sur le terrain, une mobilisation éclair est en cours. Les agents de la province, épaulés par Arbofruits et le Sivap, fouillent désormais les zones à risque. Leur mission : trouver les nids, identifier les arbres suspects et renforcer le réseau de pièges. Il s’agit de contenir, si possible, avant que la reproduction incontrôlée ne rende toute intervention inutile. Mais l’expérience de la Grande Terre n’incite pas à l’optimisme : une fois le scarabée installé, il devient presque impossible de l’en déloger.

Un arrêté de lutte est annoncé, avec de nouvelles règles de biosécurité imposées sur la zone déclarée infestée. On parle de piégeages intensifiés, de prospections accrues, de surveillance renforcée. Mais l’ombre du précédent plane : en province Sud, les autorités avaient déployé les mêmes armes, sans jamais réussir à reprendre le dessus.

À Lifou, les cocotiers, symbole de l’île et ressource vitale, sont désormais sur la liste noire du ravageur. Chaque palmier peut devenir une victime, chaque parcelle un foyer. La biodiversité endémique, déjà fragilisée par d’autres invasions biologiques, tremble devant ce nouveau prédateur miniature. Le scarabée rhinocéros, à peine intercepté, impose déjà sa loi : celle d’un ennemi invisible qui avance lentement mais sûrement, et qui transforme les îles paradisiaques en champs de bataille.

Patrice Clech