Fin de vie : la Guadeloupe au cœur du débat éthique

Alors que la future loi sur la fin de vie doit encore être débattue au Sénat, les professionnels de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy se sont réunis virtuellement les 25 et 26 septembre pour deux webinaires organisés par l’Espace de réflexion éthique de Guadeloupe et des Îles du Nord (Eregin).

Ces rencontres visaient à apporter des repères aux soignants confrontés aux demandes d’aide à mourir et à réfléchir collectivement aux implications concrètes de la future législation dans leur pratique quotidienne. L’initiative a été pensée pour replacer la réalité caribéenne au centre du débat : poids des tabous familiaux, diversité des croyances religieuses et culturelles, isolement dans les prises de décision.

Animées par Armand Dirand, conseiller et formateur en éthique, ces sessions ont permis d’aborder les dilemmes quotidiens rencontrés par les soignants face aux situations de fin de vie. Elles prolongent le travail déjà engagé en 2023, lorsque Eregin avait organisé plusieurs débats publics à Saint-Martin, Basse-Terre et Marie-Galante pour recueillir la parole des populations et des professionnels de terrain.

Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale en mai 2025, le projet de loi prévoit un accès encadré à l’aide à mourir pour les personnes majeures atteintes d’une maladie grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé. Le texte, attendu au Sénat d’ici octobre, s’accompagne d’un plan de renforcement des soins palliatifs sur dix ans.

Pour les soignants de Guadeloupe et des Îles du Nord, ces discussions marquent une étape essentielle : elles permettent de préparer le terrain à une évolution législative majeure, tout en tenant compte des spécificités culturelles et sociales propres à la région.

Patrice Clech