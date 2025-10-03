Cinéstar International : la Guadeloupe déroule le tapis rouge

Acteur, réalisateur, doubleur des voix mythiques de Samuel L. Jackson ou Wesley Snipes, Thierry Desroses est attendu aux Abymes pour présider le jury du 9e Cinéstar International Film Festival. Du 2 au 9 octobre, le complexe Cinéstar vibrera au rythme du cinéma mondial, entre compétitions, avant-premières et masterclass ouvertes au public.

Le comédien prêtera son regard exigeant aux films en lice, mais aussi son expérience, le temps d’une masterclass sur l’acting prévue le 6 octobre. L’occasion, promet-il, d’éclairer amateurs comme professionnels sur l’importance de la voix, du doublage, et de la précision du jeu. La rencontre s’annonce comme un moment fort pour les passionnés d’art dramatique, avides de comprendre les coulisses de ce métier où tout repose sur le corps, l’écoute et le souffle.

À ses côtés dans le jury, une affiche éclectique : la journaliste et réalisatrice Jessy Schuster, Clémence Botino, Miss Guadeloupe 2019 et Miss France 2020, désormais conseillère à l’Unesco, Ludovic Louis, trompettiste de renom qui a longtemps accompagné Lenny Kravitz, et Nelson Foix, réalisateur et scénariste. Une diversité de parcours qui promet des débats animés au moment de décerner les prix : meilleure interprétation, meilleur court, prix des jeunes ou du public.

La musique aura aussi sa part d’honneur avec la masterclass de Ludovic Louis, programmée le 5 octobre. Co-compositeur de la bande originale du film Fanon de Jean-Claude Barny, il viendra partager son expérience avec les musiciens et cinéphiles sur le rôle de la musique dans l’écriture filmique. La session suivra la projection de Soundtrack To A Coup d’État de Johan Grimonprez, l’un des trois longs métrages projetés en avant-première.

Car le festival ne se contente pas de compétition. Dès l’ouverture, le 2 octobre, Promis le ciel d’Erige Sehiri, avec Aïssa Maïga, donnera le ton d’une programmation ambitieuse. Le lendemain, Muganga, celui qui soigne de Marie-Hélène Roux, sera suivi d’un débat brûlant sur les violences sexuelles faites aux femmes. Puis viendra Soundtrack To A Coup d’État, avant que la semaine ne s’achève avec d’autres découvertes et échanges.

Le jeune public n’est pas oublié. Les scolaires auront droit à leurs séances dédiées, et la soirée Ciné Renaissance, le 7 octobre place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, offrira une projection en plein air du film de Claude Ribbe, Lethière : le Serment des ancêtres. Inspiré du tableau du peintre guadeloupéen Guillaume Lethière, transporté à Port-au-Prince en 1823, le film retrace le parcours et l’héritage de cet artiste oublié, figure majeure du patrimoine culturel antillais.

Huit jours durant, la Guadeloupe se transformera en carrefour du 7e art, entre stars, débats et passion partagée. Un rendez-vous qui, plus qu’un festival, se veut vitrine internationale d’un territoire où la culture, comme le cinéma, s’affirme haut et fort.

Patrice Clech