Opinion Outre-Mer
17H29 - vendredi 3 octobre 2025

Affaire Sidélec à La Réunion : Maurice Gironcel condamné à de la prison et cinq ans d’inéligibilité

 

Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict ce jeudi 25 septembre dans le dossier du Sidélec. Maurice Gironcel, président du syndicat et maire de Sainte-Suzanne, a été condamné à cinq ans de prison dont trois avec sursis, assortis d’une libération conditionnelle en raison de son âge. La sanction s’accompagne d’une inéligibilité de cinq ans, immédiatement exécutoire, ainsi que d’une amende de 60 000 euros. Sur le plan civil, il devra également verser 500 000 euros au Sidélec.

Aux côtés de l’élu, Yves Gigan, directeur général des services, était poursuivi dans la même affaire portant sur des marchés publics présumés truqués dans le cadre de l’électrification des zones rurales. Les deux hommes étaient accusés de favoritisme, d’entente et de corruption passive.

Le parquet avait requis à l’encontre de Maurice Gironcel exactement la peine prononcée, soit cinq ans de prison et cinq ans d’inéligibilité. Plusieurs chefs d’entreprise impliqués avaient déjà été condamnés en 2024 à des amendes et à des exclusions temporaires des marchés publics.

Durant les audiences, la défense avait rejeté en bloc les accusations, évoquant une enquête partiale et insuffisamment étayée. Mais le tribunal a estimé que les éléments constitutifs des infractions étaient établis.

Ce jugement pourrait rebattre les cartes sur la scène politique locale. L’avenir de Maurice Gironcel à la tête de la mairie de Sainte-Suzanne et de la Cinor se retrouve désormais directement compromis par cette décision.

 

Patrice Clech

