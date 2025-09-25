Nouvelle-Calédonie : un 24 septembre placé sous haute vigilance mais sans débordements

La date du 24 septembre, souvent sensible en Nouvelle-Calédonie, s’est déroulée cette année sous un dispositif de sécurité renforcé. Le haut-commissariat a confirmé mercredi soir que la fête de la citoyenneté s’était tenue « sans incident majeur », malgré quelques tensions isolées.

Dès la veille, les forces de l’ordre étaient sur le qui-vive, mobilisant patrouilles et points de contrôle à travers l’archipel. La nuit du 23 au 24 septembre est restée calme en zone gendarmerie, plus agitée en revanche dans le Grand Nouméa, où 17 faits de violences urbaines ont été recensés. Des branchages déposés sur les routes, des feux de végétaux, de pneus et de poubelles : autant de nuisances rapidement maîtrisées par les sapeurs-pompiers. Aucun blessé ni interpellation n’a été signalé.

Dans la journée, les rassemblements ont rassemblé du monde, notamment place du Mwâ Kâ à Nouméa, où les autorités évoquent 1 100 participants. D’autres mobilisations se sont tenues à Poindimié, Pouébo, Houaïlou, Hienghène ou encore Maré, toutes dans un climat jugé « serein et apaisé ». Jacques Billant, haut-commissaire de la République, a salué « la volonté de nombreux Calédoniens de faire de cette journée un moment festif et de rassemblement », remerciant les organisateurs et les forces de sécurité pour leur rôle.

Si le calme a prévalu, le dispositif reste maintenu. Les prochains jours seront marqués par des événements culturels d’ampleur, Francofolies, festival Guidance, Jazz à Nouméa, que l’État assure vouloir protéger avec la même vigilance.

Reste en toile de fond un contexte tendu, où le 24 septembre, date de l’annexion de la Nouvelle-Calédonie en 1853, continue de cristalliser des positions politiques divergentes. Pour le haut-commissariat, il doit rester avant tout « la fête de la citoyenneté, qui rassemble toutes les communautés et non les divise ». L’interdiction de vente d’alcool, prolongée jusqu’au 28 septembre inclus, complète ce dispositif de prévention.

Patrice Clech