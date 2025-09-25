Martinique : attention, de faux SMS visent les abonnés de Fitness Park

Depuis quelques jours, des adhérents de Fitness Park en Martinique signalent la réception de SMS frauduleux les enjoignant de régulariser de prétendus impayés. Ces messages, accompagnés d’un lien de paiement, n’émanent pas de l’enseigne mais de pirates tentant d’exploiter des données de contact comme le nom, le prénom ou le numéro de téléphone.

La direction du réseau de salles de sport assure qu’aucune donnée bancaire n’a été compromise et que les abonnements restent parfaitement sécurisés. Dans un communiqué, elle rappelle que Fitness Park ne demande jamais de règlement par SMS et appelle ses adhérents à la plus grande vigilance.

Les clubs de Galléria, Cluny, Robert, Ducos et Fort-de-France sont à disposition pour vérifier toute information. En cas de doute, les adhérents sont invités à contacter directement leur salle ou à se présenter à l’accueil. L’enseigne insiste : il ne faut en aucun cas cliquer sur les liens reçus ni transmettre ses coordonnées bancaires.

Patrice Clech