La Réunion : bras de fer prolongé autour du drapeau palestinien, la Région annonce un appel

Le conflit institutionnel autour du pavoisement ne faiblit pas. Deux jours après que le tribunal administratif de Saint-Denis a ordonné le retrait immédiat des drapeaux palestiniens hissés sur plusieurs bâtiments publics, la Région a annoncé qu’elle ferait appel.

Tout est parti du 22 septembre, lorsque la Région et plusieurs mairies avaient choisi de hisser ce drapeau en signe de solidarité. La Préfecture avait répliqué dans la foulée, rappelant que cette pratique contrevient au principe de neutralité des services publics. Faute d’obtempérer, le préfet a saisi le tribunal administratif, qui a tranché en faveur du retrait « sans délai ».

Dans un communiqué, la collectivité régionale s’étonne de la rapidité avec laquelle la décision a été rendue publique, avant même sa notification officielle, dénonçant une « communication rapide » aux relents politiques. La Région prend acte du caractère exécutoire de l’ordonnance, mais affirme qu’elle portera l’affaire en appel.

Ce recours prolonge un bras de fer institutionnel qui dépasse le cadre réglementaire. Pour la Région, hisser ce drapeau est un geste symbolique d’engagement auprès du peuple palestinien. Pour la Préfecture, il s’agit d’une prise de position politique incompatible avec la neutralité exigée par l’État.

En attendant la procédure d’appel, le drapeau palestinien disparaît des frontons, mais l’affaire continue de nourrir un débat brûlant entre symbole de solidarité et stricte application du droit administratif.

Patrice Clech