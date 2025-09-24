Saint-Martin : cinq nouveaux diplômés du DELF, symbole de la lutte contre l’illettrisme

À Quartier d’Orléans, la fierté se lisait sur les visages. Cinq adultes ont reçu leur diplôme d’études en langue française (DELF) dans le cadre des Journées nationales d’action contre l’illettrisme 2025. Une cérémonie modeste mais lourde de sens, organisée par Jielle Formation, en présence du préfet Cyrille Le Vély, de la vice-présidente de la Collectivité Dominique Louisy et du vice-recteur Harry Christophe.

« L’illettrisme n’est pas une fatalité, mais une réalité silencieuse », a rappelé Joceline Laurent, directrice du centre, qui œuvre depuis 2016 auprès des publics les plus éloignés de l’écrit. Ses équipes vont au contact, dans les quartiers comme dans les zones rurales, construisant des parcours sur mesure en lien avec les besoins économiques locaux. Formation en situation de travail, immersions en entreprise et accompagnement renforcé : autant de leviers pour redonner confiance et ouvrir des perspectives professionnelles.

Autour de la cérémonie, plusieurs acteurs ont rappelé l’ampleur du défi. France Travail a insisté sur les obstacles rencontrés par de nombreux usagers face aux démarches numériques, tandis que les Compagnons Bâtisseurs ont mis en avant leurs ateliers d’insertion sociale. L’opérateur de compétences AKTO a, de son côté, souligné l’importance d’accompagner aussi les entreprises et leurs salariés dans la montée en compétences.

Mais ce sont surtout les lauréats qui ont donné à l’événement sa portée humaine. Chacun a exprimé sa fierté de franchir cette étape et son envie de poursuivre l’apprentissage. Un symbole fort, alors que la lutte contre l’illettrisme et son pendant numérique, l’illectronisme, reste une priorité nationale.

Pour l’État comme pour les collectivités, il s’agit d’une bataille décisive : garantir l’égalité des chances, renforcer l’autonomie des citoyens et favoriser l’insertion professionnelle. À Saint-Martin, où les chiffres précis manquent mais où les besoins sont visibles, chaque diplôme délivré devient bien plus qu’un certificat : une victoire contre le silence de l’exclusion.

Patrice Clech