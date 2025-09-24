Martinique : retour progressif de l’eau mais des milliers d’usagers encore privés après le sabotage de l’usine de La Durand

La Martinique tente de reprendre son souffle après un week-end marqué par une vaste coupure d’eau. Dimanche soir, les équipes techniques de la SAUR (Société d’aménagement urbain et rural) sont parvenues à remettre en marche l’usine de La Durand, visée par des actes de vandalisme qui ont paralysé la distribution. Mais malgré une reprise progressive, de nombreux quartiers restent toujours au sec.

Les réservoirs se remplissent lentement et certains secteurs connaissent enfin un retour à la normale. Au Lorrain, Carabin, Croisée Quatre, Morne Céron et Macédoine sont à nouveau desservis. À Sainte-Marie, plusieurs quartiers comme Morne Lacroix, Lassalle ou Pain de sucre retrouvent l’eau au robinet. Le Marigot alimente de nouveau Hamelin, Plateforme ou Morne Roseau, et au Gros-Morne, les habitants de Tamarin et Glotin voient la distribution reprendre. À Case-Pilote, huit réservoirs sur neuf sont déjà alimentés, annonçant une amélioration imminente. Saint-Pierre, Bellefontaine et Le Carbet, de leur côté, bénéficient d’un retour complet.

Pour pallier les manques persistants, des cuves d’eau ont été installées : à La Trinité, au Morne Poirier, à Sainte-Marie sur le parking du collège Morne des Esses, à Case-Pilote à l’école Saint-Just Orville et à Bellefontaine devant la mairie. Des solutions d’appoint qui peinent à compenser l’ampleur de la panne.

Car dans de nombreux quartiers, la situation reste critique. Au Lorrain, Moreau, Maxime, Fonds Labour ou Morne Jacques attendent toujours. À Sainte-Marie, Rodon, Bois Jade ou Bon Air restent privés. Au Marigot, Fleury, Charpentier, Bellevue ou Les Filaos sont encore sans distribution.

La SAUR rappelle que ces perturbations sont la conséquence directe du sabotage de l’usine de La Durand, un acte qui prive encore des dizaines de milliers de foyers d’eau potable et menace la santé publique. L’opérateur promet un retour complet à la normale « dans les plus brefs délais », mais sur le terrain, l’exaspération monte : pour de nombreux habitants, faire la queue devant une cuve ne saurait remplacer l’eau courante, surtout quand l’attente s’éternise.

Patrice Clech