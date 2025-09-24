La Réunion, Le Tampon : clap de fin pour le QG des Zazalés, symbole des gilets jaunes

Le rond-point du Tampon, occupé sans discontinuer depuis 2018 par le collectif des Zazalés, vit ses dernières heures. Ce mercredi, le campement sera démantelé pour laisser place aux travaux de la future voie urbaine. Après sept ans d’occupation, le site, devenu emblématique du mouvement des gilets jaunes à La Réunion, tourne une page.

Né dans l’effervescence sociale de 2018, le QG avait d’abord fédéré militants et habitants, point de ralliement d’une contestation contre la vie chère et l’injustice sociale. Mais au fil des ans, l’endroit s’est délité. Certains riverains dénoncent un lieu insalubre, d’autres évoquent une dérive du collectif. Des témoins racontent avoir quitté les lieux face à des comportements violents ou à des pratiques contestées, comme la participation financière imposée pour les repas.

Les tensions n’ont pas manqué : plusieurs membres ont eu maille à partir avec la justice et la mairie comme la Région se sont longtemps renvoyé la responsabilité de ce rond-point occupé. Désormais, l’heure est au chantier, et la présence du QG n’est plus compatible avec l’aménagement urbain prévu.

Du côté des Zazalés, aucune réaction officielle. Mais certains militants laissent entendre qu’une réinstallation ailleurs n’est pas exclue. Le démantèlement du camp du Tampon ne marque donc pas forcément la fin de l’aventure : il clôt surtout un chapitre d’un mouvement qui aura profondément marqué l’histoire sociale récente de l’île.

Patrice Clech