Nouméa rassemble enfin ses archives en un seul lieu

Éparpillées depuis des décennies aux quatre coins de la ville, les archives municipales de Nouméa ont désormais trouvé refuge sous un même toit. Le Bâtiment des collections municipales, au 9 rue de la République, accueille depuis la fin août des milliers de documents retraçant l’histoire de la capitale calédonienne depuis 1879. Cartes, plans, photographies, archives administratives, mais aussi pièces historiques et artistiques : un patrimoine longtemps dispersé, enfin rassemblé.

La mairie met en avant des conditions de conservation optimales, répondant aux normes les plus strictes, pour préserver ce fonds unique. Ce nouvel espace ne se veut pas seulement un sanctuaire de mémoire, mais aussi un lieu de partage. Une salle de lecture et de consultation a été aménagée, accompagnée d’une bibliothèque de référence dédiée à l’histoire de Nouméa. L’accès est ouvert au public, mais uniquement sur rendez-vous.

Parmi les trésors désormais consultables figure, par exemple, le plan du cinéma Le Plaza, fermé depuis longtemps mais toujours présent dans la mémoire collective. D’autres documents rares permettent de suivre l’évolution de la ville au fil des époques, de ses grands travaux à ses bouleversements urbains.

Avec cette réouverture, la municipalité veut offrir aux chercheurs, aux étudiants, mais aussi aux simples curieux, un accès facilité à son histoire. Les archives de Nouméa, réunies pour la première fois en un seul lieu depuis leur création, deviennent ainsi plus lisibles, plus accessibles, et surtout mieux protégées. Une façon de rendre vivante la mémoire d’une ville qui continue de s’écrire au présent.

Patrice Clech