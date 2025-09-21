Non à la reconnaissance d’un État palestinien inexistant et sur les morts du 7 octobre ! L’adresse de Daniel Salvatore Schiffer à Emmanuel Macron, président de la République

Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron,

Ainsi avez-vous décidé seul, au nom de la France et sans même avoir jamais consulté sur ce point pourtant essentiel ses principales institutions démocratiques, que ce soit le Gouvernement ou l’Assemblée Nationale, de reconnaître unilatéralement, sans conditions préalables, la Palestine en tant qu’Etat à part entière.

Certes les Palestiniens ont-ils le droit on ne peut plus légitime, comme tout autre peuple à travers le monde, d’avoir un Etat souverainement constitué, respectueux de leur histoire ancestrale aussi bien que de leur culture millénaire. C’est d’ailleurs en ce sens – la sacro-sainte solution à deux Etats – que, comme tout homme et toute femme de bonne volonté, indéfectiblement attachés aux imprescriptibles valeurs de liberté tout autant que de dignité, nous avons toujours milité : la coexistence dans une paix juste et durable, comme le préconise à juste titre le langage diplomatique, entre la Palestine et Israël.

UN TIMING MALVENU, APRES LE POGROM GENOCIDAIRE DU 7 OCTOBRE, POUR UNE SOLUTION A DEUX ETATS

Mais là où le bât blesse, rendant cette décision profondément inacceptable au niveau politique comme sur le plan éthique, c’est, en premier lieu, son timing, extrêmement malvenu tant pareille décision s’avère prise, en réalité, trop tôt.

C’est en effet faire là le jeu des islamistes les plus radicaux et fanatiques, aussi cruel qu’indécent pour le douloureux souvenir des innocentes victimes de cet abominable et sanguinaire pogrom antisémite, de nature proprement génocidaire dans ses maléfiques intentions, perpétré dans une violence inouïe le 7 octobre 2023, par les terroristes islamistes du Hamas, cette horde de barbares assoiffés du sang des Juifs pour cette seule (dé)raison qu’ils sont, précisément, Juifs !

Pis, si cela s’avère encore possible après cet épouvantable massacre, qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler, de sinistre mémoire pour la conscience juive en son ensemble, la Shoah elle-même, ce crime aussi inique qu’unique dans les annales de l’(in)humanité : ce que le Hamas entend en fait instaurer, dans cette instable et turbulente région du Proche et Moyen-Orient, n’est autre, à long terme, qu’un dictatorial et rétrograde califat, en tous points contraires, notamment dans son total mépris de la femme, aux principes théoriquement universels de toute civilisation digne de ce nom !

L’OBSESSIONNELLE ET SECULAIRE HAINE DES EXTREMSTES PALESTINIENS A L’ENCONTRE DES JUIFS D’ISRAËL

Et puis, surtout, avez-vous donc oublié, Monsieur le Président, que ce sont les Palestiniens eux-mêmes, du moins leurs dirigeants politiques et responsables militaires, qui, viscéralement antisémites et, comme tels, désireux seulement d’anéantir l’Etat d’Israël depuis sa création en 1948, n’ont jamais accepté, depuis des décennies, les différents plans de paix que leur proposait pourtant généreusement, en leur tendant sincèrement la main malgré leur séculaire, obsessionnelle et irrationnelle haine à l’encontre des Juifs, ce même Israël ?

L’ALIBI DE L’ANTISIONISME, CET AUTRE ET NOUVEAU NOM D’UN ANTISEMITISME QUI S’AVANCE MASQUÉ

Reste à espérer, en cette lamentable affaire, que cette soudaine reconnaissance d’un Etat palestinien, comme vous souhaitez donc le proposer ce lundi 22 septembre 2025 (jour, amère ironie du sort tout autant que de l’histoire, du Nouvel An juif !) lors de l’assemblée générale des Nations-Unies, ne se révèle finalement pas être, toute honte bue, une scandaleuse récompense, sinon une encore plus choquante prime, pour les ignobles et impardonnables crimes commis par les barbares et autres tortionnaires du Hamas, en ce jour particulièrement funeste que fut donc, non seulement pour les Juifs, mais pour l’humanité tout entière, le 7 octobre 2023.

Ce serait en effet là, et nous n’osons bien sûr y croire malgré l’inquiétante hypocrisie de notre triste époque, donner en outre raison aux pires des antisémites, plus encore qu’aux antisionistes patentés : un antisémitisme qui, certes inavouable face aux théoriques vertus de nos démocraties modernes, n’ose pas dire son nom et qui, comme tel, s’avance donc masqué !

L’HISTOIRE JUGERA : UNE FAUTE MORALE DOUBLEE D’UNE ERREUR POLITIQUE, CONTRAIRE AUX ESPOIRS DE PAIX

Davantage : ce serait également là, cette reconnaissance prématurée, voire précipitée de la Palestine en tant qu’Etat, une faute morale, doublée d’une erreur politique, et qui, comme telle, ne favoriserait guère, bien au contraire, les véritables et louables efforts de paix ailleurs dans le monde. L’Histoire jugera !

LA PALESTINE : UN ETAT INEXISTANT, SANS FRONTIERES, NI CONSTITUTION, NI INSTITUTIONS, NI ELECTIONS DEMOCRATIQUES

Et puis, pire encore sur le plan plus strictement politique, sinon juridique : de quel Etat de Palestine parlez-vous au juste et plus concrètement ? Il n’y a en effet là, en l’état au vu de l’actuel conflit israélo-palestinien, aucun territoire géographiquement délimité de manière précise, ni frontières stables et internationalement reconnues, ni Constitution universellement admise (hormis les effroyables lois pseudo-coraniques de l’obscurantiste charia), ni institutions démocratiques dignes de ce nom (Gouvernement, Parlement, Sénat, Justice…) ni élections organisées en bonne et due forme. C’est dire si cet Etat s’avère en fait là, à l’heure actuelle, une utopie sans réel fondement objectif, ni armature conceptuelle, ni structure rationnelle. Bref : un Etat fantoche, sans véritable existence, à part la féroce loi des armes, du terrorisme et de l’obscurantisme !

RESPECT ET DIGNITE POUR LE DEUIL DE LA CONSCIENCE JUIVE FACE A UNE PLAIE ENCORE DOULOUREUSEMENT BEANTE

En outre, Monsieur le Président, les Juifs, par-delà même tout clivage politico-idéologique, n’ont pas encore fait le deuil, après ce nouveau et tragique Holocauste que représenta donc légitimement à leurs yeux l’innommable tuerie du 7 octobre 2023, de leurs morts ni de leurs otages, dont certains sont aujourd’hui des cadavres malheureusement, encore retenus prisonniers, sans raison et de la manière la plus macabre qui soit, dans les angoissants, sombres et terrifiants tunnels de Gaza…

Ainsi, Monsieur le Président de la République, est-ce un peu plus de respect, sinon de dignité, ne fût-ce que sur l’élémentaire mais nécessaire plan humain, que nous vous demandons donc devant l’immense plaie ouverte, encore béante, trop fraîche et mal cicatrisée en ce trop court laps de temps après le gigantesque traumatisme du 7 octobre, qui suinte toujours douloureusement, indicible, au tréfonds de l’âme juive !

Daniel Salvatore Schiffer

Philosophe, écrivain, directeur du livre collectif « Critique de la déraison antisémite – Un enjeu de civilisation ; un combat pour la paix » (A paraître aux Editions Intervalles).