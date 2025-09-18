« Critique de la déraison antisémite » : un ouvrage collectif dirigé par Daniel Salvatore Schiffer

À l’heure où la haine des juifs s’exprime de façon de plus en plus décomplexée, un groupe d’intellectuels indignés venus d’horizons les plus divers a tenu à rappeler à quel point le fléau de l’antisémitisme procède de l’ignorance, de calculs politiques cyniques, d’une défaillance morale ou d’une confusion individuelle et collective, voire d’équilibres géopolitiques mal compris ou instrumentalisés.

Dédié à Boualem Sansal, qui devait y participer avant d’être arbitrairement arrêté, ce recueil veut faire date pour répondre avec les arguments de la raison à la montée récente de ce nouvel antisémitisme librement affiché.

Invoquant la rationalité et l’esprit des Lumières, ces textes inédits et engagés appellent à un sursaut des consciences.

En s’inscrivant dans le sillage d’Hannah Arendt, de Primo Levi ou encore d’Emmanuel Devinas, le philosophe Daniel Salvatore Schiffer réunit ici 30 figures de premier plan qui ont en commun une extraordinaire lucidité : Marc Alpozzo, Stéphane Barsacq, Rachel Binhas, Pascal Bruckner, Sarah Cattan, Hassen Chalghoumi, Sophie Chauveau, Elie Chouraqui, Alexandre Del Valle, Michel Dray, Luc Ferry, Renée Fregosi, Karin Hann, Lisa Hirsig, Nathalie Krikorian, Bérénice Levet, Philippe Mocellin, Michel Onfray, Victoria Pariente-Cohen, Céline Pina, Daniella Pinkstein, Gérard Rabinovitch, Robert Redeker, Hagay Sobol, Jacques Sojcher, Jean Szlamowicz, Pierre-André Taguieff, Manuel Valls, et Alain Vircondelet.

A lire absolument !

Michel Taube

Pour le commander :

« Critique de la déraison antisémite : un enjeu de civilisation, un combat pour la paix », A paraître le 20 novembre 2025. Editions Intervalles (Paris), distribuées par Les Belles Lettres.