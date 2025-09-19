Touristriel : avec les Journées Européennes du Patrimoine, l’industrie martiniquaise ouvre ses portes.

La Martinique ne se résume pas à ses paysages enchanteurs et à son patrimoine culturel. Elle possède aussi un patrimoine industriel riche et vivant, que l’Association Martiniquaise pour la Promotion de l’Industrie (AMPI) met à l’honneur, les 20 et 21 septembre prochains, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Avec son initiative « Touristriel », l’AMPI invite le grand public, et en particulier les jeunes, à franchir les portes d’entreprises locales et à découvrir de l’intérieur ce qui fait battre le cœur économique de l’île.

Car l’industrie en Martinique, c’est 11 % de l’emploi salarié, soit près de 9 400 postes. Ce sont des métiers concrets, des carrières solides et des perspectives d’avenir que beaucoup de jeunes ignorent encore. À travers ce circuit inédit, l’objectif est clair : valoriser des savoir-faire souvent méconnus, susciter des vocations et montrer que l’industrie est un secteur d’avenir pour la jeunesse martiniquaise.

Au programme, des visites d’entreprises emblématiques dans quatre grandes filières : l’énergie (EDF PEI, Albioma, SARA), l’agroalimentaire avec les distilleries et rhumeries qui font la réputation mondiale de l’île (Saint-James, Neisson, La Favorite, HSE, Clément, JM, Trois-Rivières, La Mauny), le BTP (Sablières de Fond Canonville, SECPA, Biometal), ainsi que l’environnement (Batimat Recyclage). Autant de sites qui témoignent d’une capacité d’innovation, de résilience et de transmission d’un patrimoine industriel durable.

En lançant et en renouvelant Touristriel, l’AMPI entend inscrire ce rendez-vous dans la durée et faire du patrimoine industriel martiniquais une composante à part entière des Journées Européennes du Patrimoine. Le pari est audacieux, mais nécessaire : il s’agit de rappeler que nos usines, nos ateliers, nos distilleries, sont autant de points d’intérêt touristiques et culturels que nos plages et nos monuments historiques.

À travers cette initiative, la Martinique affirme aussi que son avenir économique et social ne peut se construire sans son industrie. Valoriser ces métiers, renforcer l’attractivité du secteur et créer des passerelles entre jeunes, grand public et entreprises, voilà le sens de ce Touristriel 2025.

Michel Taube