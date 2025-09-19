Ouragan Gabrielle : la menace plane encore au large des Caraïbes

Dans l’Atlantique, un nouveau colosse météorologique prend forme. Baptisée Gabrielle, cette tempête tropicale a été détectée mercredi à plus de 1 700 kilomètres à l’est des Petites Antilles. Pour l’instant, ses rafales culminent à 75 km/h et sa trajectoire reste incertaine. Mais les experts du Centre national des ouragans américain estiment qu’elle pourrait franchir le seuil de l’ouragan d’ici dimanche, si les conditions favorables attendues ce week-end se confirment.

L’alerte reste mesurée : aucun impact terrestre n’est anticipé à court terme. Gabrielle se situe encore bien au large, à mi-chemin entre les îles du Cap-Vert et les Petites Antilles. Son déplacement, évalué à 35 km/h vers le nord-nord-ouest, laisse penser qu’elle pourrait éviter les terres, mais les prévisionnistes se gardent de toute certitude. Les effets de la tempête, déjà sensibles dans un rayon de près de 280 kilomètres, rappellent à quel point la moindre variation de cap pourrait bouleverser les prévisions.

Cette agitation intervient dans une saison des ouragans qui, après un début timide, s’annonce finalement chargée. Le 10 septembre marque traditionnellement le pic statistique de l’activité cyclonique dans l’Atlantique, et les météorologues préviennent que 60 % des phénomènes attendus pourraient encore se former. Depuis juin, sept systèmes ont déjà animé la zone : l’ouragan Erin et les tempêtes Andrea, Barry, Dexter, Fernand et Chantal, cette dernière ayant causé deux morts en Caroline du Nord en juillet.

La NOAA, agence américaine d’observation océanique et atmosphérique, n’a jamais caché son pessimisme pour 2025 : elle prévoit une saison « supérieure à la normale », avec entre 13 et 18 tempêtes tropicales, dont jusqu’à neuf ouragans potentiels. Gabrielle, septième nom de la liste, semble confirmer cette tendance.

Pour l’heure, les regards restent tournés vers l’océan. Les modèles divergent, la trajectoire est incertaine, et la population des Antilles, habituée mais jamais résignée, sait que la moindre dérive peut transformer un simple bulletin météo en cauchemar. En attendant dimanche, Gabrielle n’est encore qu’une menace au large, mais déjà un nom qui résonne avec inquiétude sur les rives caribéennes.

Patrice Clech