Mayotte : une appli pour sauver la langue shimaoré

À Mayotte, la sauvegarde du patrimoine passe désormais par un écran. L’application Shimaore, imaginée par François-Mathieu Rakoto, veut redonner aux jeunes la fierté de parler leur langue maternelle. L’idée lui est venue d’un constat intime : il connaissait mal sa propre langue jusqu’au jour où son oncle, Ratami Spelo, l’y initia. Ce déclic s’est mué en conviction : le shimaoré mérite d’être appris, transmis et chéri comme une richesse culturelle.

L’application ne se contente pas d’empiler des mots. Elle propose un dictionnaire bilingue shimaoré-français, mais aussi des leçons thématiques, des jeux interactifs, des vidéos culturelles courtes baptisées Nyilimu, ou encore des podcasts Maesha inspirés des proverbes locaux. Même les jeux traditionnels mahorais trouvent leur place dans cette version numérique, preuve que la modernité peut servir d’écrin à la tradition. Chaque fonctionnalité est pensée pour être à la fois pratique, ludique et enracinée dans la culture.

Mais Shimaore va plus loin qu’un simple outil pédagogique : c’est un projet communautaire. Les utilisateurs enrichissent eux-mêmes la plateforme, en proposant des mots, des variantes d’orthographe, des idées de jeux ou de nouveaux contenus. Cette participation transforme l’application en œuvre collective, façonnée par ceux qu’elle entend servir. Loin d’être figée, elle évolue au rythme des suggestions et des retours, comme un dictionnaire vivant nourri par ses locuteurs.

Les ambitions ne manquent pas. Le créateur veut développer un dictionnaire intelligent capable d’accepter les variations orthographiques, ajouter davantage de contes, concevoir de nouveaux modules de jeu inspirés des meilleures applis éducatives et même ouvrir un espace collaboratif où chacun pourrait enregistrer histoires et chants. Une manière de faire du numérique un outil de transmission orale, prolongement moderne de la parole des anciens.

Derrière la technologie, le message est clair : une langue n’est pas qu’un moyen de communication, c’est une mémoire collective. Le shimaoré porte en lui des siècles d’histoires, de contes, de proverbes. En l’apprenant, les jeunes renouent avec cette mémoire et découvrent une identité forte, loin des clichés et des insécurités culturelles.

À l’heure où tant de langues minoritaires s’éteignent, Shimaore prouve que l’avenir peut passer par le digital. L’appli devient ainsi bien plus qu’un gadget éducatif : un rempart contre l’oubli, un pont entre générations, et une manière de rappeler aux Mahorais que leur langue est belle, qu’elle doit se dire haut et fort, et qu’elle mérite d’être portée dans la poche de chaque smartphone.