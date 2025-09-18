Eric Gozlan : le sionisme n’est pas le netanyahisme.

On ne peut pas confondre l’amour d’Israël avec le soutien inconditionnel à ses dirigeants. Je suis sioniste, profondément attaché au droit du peuple juif à vivre en sécurité sur sa terre. Mais je ne peux accepter la politique menée par Benjamin Netanyahou.

Celui qui se présente depuis des décennies comme « Monsieur Sécurité » doit aujourd’hui rendre des comptes. Bien entendu, il n’est pas responsable des attentats atroces commis par le Hamas – ces crimes inqualifiables relèvent uniquement des terroristes. Mais en tant que Premier ministre, il porte la responsabilité politique d’un système de sécurité défaillant, incapable de protéger les citoyens israéliens le 7 octobre et depuis.

Dans l’histoire d’Israël, le contrat social repose sur une promesse simple : la sécurité du peuple. Ce contrat a été rompu.

Après plus de deux années de guerre, le constat est implacable : l’objectif affiché – détruire le Hamas – n’a pas été atteint. Non seulement l’organisation terroriste n’a pas disparu, mais elle continue à frapper, à recruter, à inspirer. Pis encore, une nouvelle génération de Palestiniens, élevée dans la colère et le désespoir, risque de devenir plus radicale encore que ses prédécesseurs. Autrement dit, loin de renforcer la sécurité d’Israël, cette guerre sans perspective politique pourrait préparer de nouveaux cycles de violence.

À cette impasse stratégique s’ajoute la fragilité personnelle de Netanyahou, englué dans ses démêlés judiciaires pour corruption et abus de pouvoir. Comment un chef de gouvernement affaibli par ses propres affaires peut-il incarner l’autorité morale et l’unité nationale nécessaires dans un moment aussi critique de l’histoire d’Israël ?

Être sioniste, ce n’est pas se taire devant l’échec d’un dirigeant. C’est au contraire défendre une vision plus grande que celle d’un homme : celle d’un État juif sûr, juste et porteur d’avenir. Le sionisme ne peut pas être réduit au Netanyahisme.

Eric Gozlan

Consultant international