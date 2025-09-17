Outre-mer : la casse des entreprises s’accélère

Le couperet tombe plus vite sous les tropiques qu’en métropole. Entre juin 2024 et juin 2025, 2 605 procédures de redressement ou de liquidation ont été ouvertes dans les territoires ultramarins, soit une hausse de 10,8 %. C’est davantage que l’Hexagone, où la progression reste élevée mais plafonne à 8,2 % avec 67 340 dossiers.

La tendance frappe surtout deux secteurs déjà fragiles : l’hébergement-restauration, où les défaillances explosent (+55,5 %), et les services aux entreprises (+22,1 %). Les hôtels, restaurants et sociétés de conseil encaissent de plein fouet le cocktail charges élevées, conjoncture incertaine et trésoreries exsangues.

Derrière les chiffres globaux se cache une carte économique contrastée. La Guyane décroche la palme noire avec une envolée de 125,5 % et 124 entreprises tombées en un an. La Guadeloupe affiche aussi une dynamique inquiétante (+28,5 %), confirmant une fragilité persistante. En Polynésie française (+14,5 %), la tendance repart après cinq trimestres de répit, tout comme en Nouvelle-Calédonie (+4 %) après plusieurs mois de baisse. La Martinique connaît une progression plus modeste (+8,8 %), mais la pente reste ascendante.

La Réunion, elle, respire un peu : 1 054 procédures enregistrées, soit une hausse contenue à 3 % et le cinquième trimestre consécutif de ralentissement après le pic de 2024. Quant à Mayotte, elle fait figure d’exception, avec un recul de 17,4 % et seulement 38 défaillances sur un an.

Ce paysage morcelé dit beaucoup de la fragilité du tissu entrepreneurial ultramarin. Ici, les crises frappent plus fort et plus longtemps qu’en métropole. Là où certains territoires stabilisent leurs chiffres, d’autres s’enfoncent dans une spirale inquiétante. Les faillites en série dans la restauration et les services aux entreprises rappellent que ces secteurs, pourtant moteurs d’emplois, avancent sur une corde raide. Sans accompagnement renforcé, le prochain bilan risque de peser encore plus lourd.

Patrice Clech