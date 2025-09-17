Martinique Transport tente de remettre ses bus sur les routes

À Fort-de-France, Schoelcher et dans les communes voisines, les usagers n’en pouvaient plus : files d’attente interminables, bus supprimés, horaires fantômes… Depuis plusieurs semaines, le réseau de transport collectif s’était enfoncé dans la pagaille, conséquence d’un mouvement social paralysant les sociétés délégataires. Ce dimanche 14 septembre, Martinique Transport a tenté de reprendre la main en annonçant trois mesures censées ramener un semblant de normalité.

D’abord, la question des primes, cristallisée depuis des mois. Les agents attendaient toujours celles de 2023 et 2024. L’autorité a confirmé leur versement, malgré un contexte budgétaire serré, histoire de solder une promesse devenue un point de blocage. Deuxième engagement : la régularité des paiements aux entreprises délégataires. Traduction, il s’agit de leur éviter l’asphyxie financière qui nourrit aussi les tensions sociales. Enfin, Martinique Transport promet de renforcer ponctuellement certaines lignes, sans en supprimer aucune, pour tenter de désengorger les axes les plus saturés.

Ces annonces arrivent après des semaines de galère quotidienne pour des milliers d’habitants du centre de l’île. Derrière chaque perturbation, c’est la vie de travailleurs, d’étudiants, de familles qui se complique : retards accumulés, déplacements annulés, sentiment d’abandon face à un service public défaillant. En affichant sa volonté de rétablir la confiance, l’autorité joue gros : le transport collectif est l’une des pierres angulaires du quotidien martiniquais, et son dysfonctionnement résonne bien au-delà des arrêts de bus.

Reste à voir si ces trois leviers suffiront à relancer la machine. Les usagers, échaudés, attendent des bus à l’heure, pas des promesses. Et dans un territoire où chaque grève plonge immédiatement le réseau dans le chaos, la route vers un service fiable et durable ressemble encore à un parcours semé d’embûches.

Patrice Clech