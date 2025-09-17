Guadeloupe : cavale terminée pour un présumé tueur

La fuite aura duré près de trois ans. Le principal suspect du meurtre commis à Pointe-à-Pitre en novembre 2021 a finalement été rattrapé par les enquêteurs. Interpellé il y a quelques jours après une tentative d’évasion par les toits, l’homme a été aussitôt mis en examen pour assassinat et placé en détention. La scène s’est déroulée dans le quartier de Zamia, où la cavale d’un fugitif armé jusqu’aux dents s’est achevée dans l’intervention du RAID et de la brigade criminelle.

Le dossier, lui, remonte au 14 novembre 2021. Ce jour-là, un jeune homme de 23 ans, déjà connu pour des vols aggravés, était retrouvé abattu d’une balle dans la tête à son domicile. Dans la maison qu’il partageait avec d’autres ressortissants dominiquais, les enquêteurs découvraient alors 28 munitions de calibre 44 et plus de 400 grammes de cannabis. Très vite, l’un des colocataires apparaissait comme le suspect principal, mais il avait déjà pris la fuite vers la Dominique.

L’instruction menée ensuite par la justice pointait vers un mobile inattendu : une liaison adultère. La victime aurait entretenu une relation avec la compagne d’un autre ressortissant dominiquais, soupçonné d’avoir servi de guetteur le jour du crime. Cet homme, acteur présumé du règlement de comptes, ne devait pas survivre longtemps : il était lui-même abattu en octobre 2022.

Restait le suspect numéro un, impliqué dans des trafics entre la Dominique et la Guadeloupe. Sur lui pesait un mandat d’arrêt international depuis 2022. La traque s’est terminée à Pointe-à-Pitre, où il a été découvert caché dans le logement d’une connaissance. Son arrestation a révélé l’arsenal qu’il transportait : un fusil mitrailleur de calibre 5,56 approvisionné, un sac de munitions, un revolver chargé, des gants et une cagoule. Autant d’indices laissant croire que sa cavale pouvait très vite basculer dans une nouvelle scène de violence.

Présenté sans délai devant le juge d’instruction, il a été mis en examen pour assassinat et écroué. Un épilogue judiciaire qui marque un tournant dans une affaire où se croisent crime passionnel, trafics transfrontaliers et règlements de comptes meurtriers. Mais dans une Guadeloupe régulièrement secouée par la violence des armes, cette arrestation spectaculaire n’a rien d’un clap de fin. Elle rappelle surtout que certains fugitifs continuent de circuler, armés, jusqu’à ce que la cavale s’achève par la force.

Patrice Clech