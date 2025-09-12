Cambriolages en flèche : la province Sud mise sur les subventions

Face à l’explosion des cambriolages depuis les émeutes de 2024 (+72 % en un an), la province Sud a dégainé un nouvel outil. Les élus ont adopté ce 11 septembre le dispositif « Sud Sécurité », un programme d’aides destiné aux propriétaires qui veulent renforcer la protection de leurs logements. Montant global prévu : 500 millions de francs.

Concrètement, chaque foyer pourra bénéficier de crédits points, fixés à 1 000 francs l’unité, plafonnés à 240 000 francs par logement. Ces crédits couvriront 20 % de la facture en cas d’achat simple de matériel (volets, serrures, alarmes, etc.), et jusqu’à 30 % si l’installation est incluse. Une mesure taillée pour encourager la mise aux normes sécuritaires des habitations individuelles, dans une province encore marquée par l’insécurité post-émeutes.

Le dispositif a été salué par la majorité menée par Sonia Backès, qui défend l’idée d’une réponse pragmatique pour protéger les habitants. Mais les critiques n’ont pas manqué. Vaimu’a Muliava (Éveil océanien) a dénoncé une exclusion des locataires, qu’il voit comme une « punition » pour les foyers les plus modestes. Philippe Michel (Calédonie ensemble) a, lui, regretté l’absence de critères sociaux, estimant que les ménages les plus aisés n’avaient pas besoin de subventions publiques. Son amendement visant à écarter les 10 % les plus riches a été rejeté. En revanche, les propriétaires bailleurs ont été inclus, permettant aux locataires de bénéficier indirectement des améliorations.

En parallèle, une aide spécifique a été votée pour les associations, elles aussi victimes régulières de cambriolages. Celles qui sont propriétaires de leurs locaux et actives dans les domaines du sport, de la culture, de la santé, des loisirs ou de l’environnement pourront obtenir une subvention couvrant 50 % de leurs dépenses de sécurisation, dans la limite d’un million de francs.

Adopté à la majorité, « Sud Sécurité » entrera en vigueur en janvier 2026. Reste à voir si cette injection d’argent public saura rassurer une population qui se sent toujours en insécurité malgré les promesses politiques.

Patrice Clech