Martinique : polémique sur une vidéo de bus scolaire, Martinique Transports dément

La séquence a tourné en boucle sur les réseaux sociaux : des adolescents entassés dans un bus, certains assis dans l’allée, donnant l’impression d’une surcharge inquiétante. De quoi affoler de nombreux parents à quelques jours seulement de la rentrée.

Face à l’emballement, Martinique Transports a réagi rapidement. L’établissement public assure que la vidéo ne correspond pas à la situation actuelle et ne reflète pas l’état du réseau. Après vérification, aucun problème n’a été constaté sur la ligne SCO 508, qui relie le lycée Victor Anicet de Ducos à Saint-Pierre, pourtant citée dans les rumeurs.

L’organisme concède toutefois que certaines lignes peuvent connaître des difficultés ponctuelles liées à l’organisation, sans rapport avec les images diffusées. Dans son communiqué, il en appelle à la vigilance face aux contenus viraux, rappelant que la fiabilité des vidéos doit être vérifiée avant leur partage.

En un mot, l’affaire révèle surtout la vitesse avec laquelle une vidéo peut semer la panique, et la nécessité pour les autorités de réagir au quart de tour pour désamorcer la désinformation.

Patrice Clech