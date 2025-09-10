Martinique : fusillade mortelle au Vauclin, deux morts et trois blessés

La nuit a basculé dans l’horreur au Vauclin. Vers 4 heures du matin, les habitants du lotissement Bel Air ont été réveillés par des coups de feu. Quand les secours arrivent sur place, ils découvrent une scène de violence extrême : deux personnes gisent sans vie, trois autres sont blessées. Les victimes ont été rapidement prises en charge et transportées vers les hôpitaux de l’île.

À ce stade, impossible de dire ce qui a déclenché la fusillade. Les enquêteurs cherchent à reconstituer les faits, mais le silence et la peur compliquent les premières auditions. Seule certitude : l’épisode vient s’ajouter à une série déjà trop longue. Avec ces deux nouveaux décès, la Martinique compte désormais 25 morts violentes depuis le début de l’année.

Au Vauclin, la sidération est totale. Les habitants parlent d’un climat qui s’alourdit semaine après semaine, où les fusillades cessent d’être des faits isolés pour devenir un sinistre fil rouge. La commune rejoint ainsi d’autres territoires marqués par une criminalité armée qui semble gagner en intensité.

Les autorités espèrent que l’enquête permettra d’identifier rapidement les auteurs et leurs motivations. En attendant, ce nouveau drame laisse derrière lui des familles endeuillées et une population qui s’interroge : jusqu’où ira cette spirale meurtrière qui endeuille l’île depuis des mois ?

Patrice Clech