La Réunion : le mouvement « Engagés » sonne l’alarme contre la crise

À La Réunion, le ton est grave. Le mouvement citoyen « Engagés » a choisi ce 9 septembre pour publier un communiqué sans détour, signé par Erick Fontaine, dénonçant une situation politique et sociale qualifiée de « dramatique ». Selon lui, les politiques menées ces dernières années ont creusé les inégalités, fracturé la cohésion nationale et laissé les territoires ultramarins au bord de la rupture.

Le texte dresse un constat sévère : en deux ans, la France aurait « reculé de cinq », engluée dans une crise sociale, économique et environnementale profonde. Tous les piliers, emploi, logement, santé, développement durable, seraient en péril. Entrepreneurs, salariés, retraités, familles modestes : personne n’échapperait à l’essoufflement général. « Nous sommes à genoux », résume le mouvement, pointant un épuisement collectif qui se fait sentir avec plus d’acuité encore à La Réunion.

Dans l’île, les conséquences de l’instabilité nationale se vivent de plein fouet. Chômage endémique, difficultés d’accès au logement, fragilité des services publics : les plaies sociales y paraissent plus ouvertes qu’ailleurs. Pour « Engagés », la situation est désormais intenable et appelle une réponse immédiate.

Le mouvement réclame un sursaut politique. Le président de la République est invité à nommer « sans délai » un gouvernement élargi et pluraliste, capable de dépasser les clivages et d’agir pour l’intérêt général. L’appel va plus loin : il exhorte à sortir des logiques électorales traditionnelles et à renforcer la participation citoyenne. « Le changement ne viendra pas d’en haut. Il viendra du peuple », martèle Erick Fontaine.

Au-delà de la critique, « Engagés » formule une exigence : replacer l’humain, la justice sociale et l’intérêt collectif au cœur des décisions. Autrement dit, reconstruire un projet français qui tienne compte des spécificités locales tout en retissant un horizon commun. Un avertissement lancé depuis La Réunion, mais qui résonne bien au-delà de l’océan Indien.

Patrice Clech