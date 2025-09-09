Onde tropicale : les Antilles retiennent leur souffle

Depuis la nuit dernière, l’onde tropicale n°25 a changé de visage. Ce qui n’était qu’un amas pluvieux sans grande cohérence commence désormais à se structurer, et les images satellites montrent un système qui prend de l’assurance. Les prévisionnistes de Météo-France n’y vont plus par quatre chemins : les prochains jours pourraient voir l’OT 25 franchir le seuil du phénomène cyclonique.

Les ingrédients sont réunis pour nourrir cette évolution. Température de l’océan favorable, atmosphère instable, dynamique propice : la machine a tous les carburants nécessaires pour s’emballer. Résultat, le risque d’intensification rapide est désormais jugé élevé d’ici la fin du week-end. Une perspective qui place les Petites Antilles en première ligne, même si l’ampleur des impacts reste couverte d’incertitudes.

Car au-delà de la menace potentielle, une inconnue majeure persiste : la trajectoire. Les modèles numériques, certes de plus en plus concordants, situent la zone de passage entre la nuit du 9 septembre et le 11 au matin. Mais savoir précisément où frappera le cœur du système demeure pour l’instant hors de portée. Selon les scénarios, certaines îles pourraient n’essuyer qu’un épisode pluvieux intense quand d’autres auraient à affronter vents forts et mer démontée.

Cette incertitude alimente une attente fébrile. Dans les Antilles, chacun scrute les bulletins de Météo-France, sachant qu’une légère variation de trajectoire peut tout changer. Les experts eux-mêmes rappellent qu’à ce stade, il est illusoire de prédire quel territoire sera le plus exposé. La seule certitude, c’est que toute la zone est concernée.

Le calendrier, lui, est serré. Si l’onde s’intensifie comme prévu, la dégradation pourrait se produire dès la nuit de mardi à mercredi, pour se prolonger jusqu’au jeudi midi. Une fenêtre de passage étroite mais suffisamment menaçante pour inciter à la vigilance. Dans les heures à venir, chaque mise à jour comptera et pourrait bouleverser la donne.

Pour l’heure, l’OT 25 n’est encore qu’un système en gestation. Mais les conditions étant réunies pour qu’il se développe en cyclone, Météo-France envoie un message clair : rester attentif, suivre les bulletins, et se préparer à toute éventualité. Dans les Antilles, on sait trop bien que sous les tropiques, une onde peut en quelques heures se transformer en monstre.

Patrice Clech