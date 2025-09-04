Polynésie : la Chambre Territoriale des Comptes ouvre ses contrôles aux citoyens

Depuis lundi, la Chambre Territoriale des Comptes (CTC) a lancé sa troisième campagne de participation citoyenne. Jusqu’au 30 septembre, chaque Polynésien peut proposer en ligne des thèmes de contrôle que la juridiction financière pourrait inscrire à son programme d’examen. Une manière d’associer directement le public à la surveillance de la gestion publique, en orientant les priorités de contrôle.

La procédure est simple : une inscription préalable sur la plateforme dédiée (participationcitoyenne.ccomptes.fr), puis le dépôt d’une ou plusieurs propositions. La CTC s’engage à examiner chaque suggestion selon plusieurs critères : la popularité du thème, sa nouveauté, la possibilité concrète de l’auditer, l’intérêt qu’il représente par rapport au programme de contrôle déjà en cours, et l’adéquation avec les moyens dont dispose la juridiction.

L’an dernier, de nombreuses propositions avaient émergé de cette consultation. L’une d’elles, consacrée aux aides versées par le Pays durant la pandémie de Covid, a été retenue et figure désormais dans le programme 2025. La démarche prouve que les contributions citoyennes ne restent pas lettre morte et peuvent réellement influencer l’action de la CTC.

En donnant au grand public la possibilité de choisir les pratiques, institutions ou politiques publiques à examiner, la juridiction espère renforcer la transparence et la confiance. Cette campagne devient ainsi un outil de démocratie participative appliquée aux finances publiques, dans un contexte où la bonne gestion des deniers du Pays reste un sujet particulièrement sensible.

À l’issue de la consultation, la liste des thèmes retenus sera rendue publique. Les Polynésiens sauront alors si leurs propositions se sont transformées en enquêtes officielles, avec l’assurance que leur regard citoyen contribue directement au contrôle de l’action publique.

Patrice Clech