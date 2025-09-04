La Réunion, Saint-Leu : polémique autour d’une vidéo, la mairie ouvre une enquête

La campagne municipale à Saint-Leu n’a pas encore officiellement débuté qu’elle prend déjà des allures de règlement de comptes. Mercredi 3 septembre, une vidéo diffusée par l’ancien maire Thierry Robert a ciblé une agente municipale, déclenchant une réaction immédiate de la commune qui a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative.

Le montage, publié sur les réseaux sociaux, juxtaposerait le son d’une story personnelle de l’agente avec des images et captures d’écran, lui prêtant des propos jugés peu professionnels alors qu’elle se rendait à une réunion importante. Alertée par l’intéressée elle-même, la mairie a confirmé que les signalements reçus étaient en cours d’analyse et qu’une « réponse adaptée » serait apportée à l’issue des vérifications.

L’agente concernée affirme pour sa part que ses données privées auraient été obtenues de manière frauduleuse, allant jusqu’à parler de piratage, ce qui, selon elle, aurait permis à l’ancien maire de s’en emparer. Une accusation grave qui devra être éclaircie par l’enquête interne.

Dans sa communication officielle, la mairie a rappelé avoir déjà sensibilisé ses agents, et en particulier ses cadres, au respect du devoir de réserve et de neutralité. Une note de service avait été diffusée récemment sur ce thème, preuve que la collectivité avait déjà tenté de verrouiller les comportements susceptibles d’alimenter la polémique.

Reste que la diffusion de ce montage place la campagne électorale sous haute tension, entre accusation de manipulation politique et mise en cause de la protection des données personnelles. À Saint-Leu, le climat s’annonce électrique bien avant l’ouverture des urnes.

Patrice Clech