Pointe-à-Pitre : des comptes enfin dans le vert

Après des années de turbulences financières, Pointe-à-Pitre a présenté des résultats qui tranchent avec son passé budgétaire. La chambre régionale des comptes a confirmé que le compte administratif 2024 de la commune affichait un excédent de plus de 4,1 millions d’euros. Un chiffre qui marque un net retournement de tendance pour une collectivité placée sous plan de redressement.

Saisie par le préfet de Guadeloupe, la juridiction financière a examiné à la loupe les documents transmis. Elle a validé la sincérité des restes à réaliser et confirmé que le budget primitif 2025 présentait un équilibre réel. Les corrections proposées par la chambre, intégrées au document final, garantissent selon elle que les mesures prises suffisent à résorber durablement le déficit qui plombait jusque-là les comptes municipaux.

La chambre régionale des comptes a ainsi recommandé au préfet d’arrêter les budgets primitifs de 2025, considérant que Pointe-à-Pitre avait franchi un cap décisif. L’excédent dégagé et l’équilibre affiché pour l’année en cours traduisent un redressement jugé crédible.

Ce retour à meilleure fortune n’efface pas les difficultés accumulées ni les contraintes qui pèseront encore sur la gestion municipale, mais il constitue un signal fort : la ville semble avoir repris le contrôle de ses finances et peut désormais espérer tourner la page de la tutelle budgétaire.

Patrice Clech