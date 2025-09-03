Nouvelle-Calédonie, Koumac : le projet BLOSSOM s’attaque à l’érosion du littoral

À Wanap, le sable a reculé de 3 600 m² en quelques années, avalé par la mer. Pour contrer cette disparition, le Conservatoire Botanique de Nouvelle-Calédonie a lancé, le 30 août à Koumac, le projet BLOSSOM, soutenu par le programme régional Kiwa. L’initiative vise à restaurer des paysages dégradés, renforcer la résilience écologique et impliquer la population locale dans la lutte contre l’érosion.

Le lancement officiel, en présence de la mairie et du Conservatoire, a affiché une ambition claire : faire du littoral de Koumac un démonstrateur où écologie et développement social avancent ensemble. La pépinière municipale et le futur jardin botanique serviront de vitrines pour produire et planter une trentaine d’espèces endémiques, notamment le Tamanou, choisi pour sa capacité à stabiliser les sols. Les premières plantations sont prévues dès septembre.

Le chantier, qui mobilisera le RSMA et le CLSPD, associe les jeunes de Koumac à la restauration du littoral. « C’est un projet écologique et social, avec une dimension d’employabilité locale », a souligné un élu. L’idée est de former et d’impliquer la jeunesse dans des actions concrètes de protection du territoire, en transformant la lutte contre l’érosion en levier d’insertion.

BLOSSOM repose sur une stratégie fondée sur le génie végétal : miser sur les espèces locales pour recréer un équilibre écologique durable. Le Conservatoire insiste sur ce choix : valoriser la biodiversité endémique, c’est assurer la pérennité des paysages et réduire la dépendance à des solutions artificielles souvent coûteuses.

Le projet bénéficie d’un large soutien international – Union européenne, AFD, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande – et s’inscrit dans une démarche régionale pilotée avec l’UICN et la Communauté du Pacifique. Plus qu’une opération de reboisement, BLOSSOM se présente comme une réponse aux défis conjoints du climat, de la biodiversité et du développement social.

À Koumac, habitants, institutions et partenaires s’unissent pour redonner vie à un littoral menacé. Ici, réparer les dégâts du passé se conjugue avec préparer l’avenir : une façon de transformer la lutte contre l’érosion en symbole d’un territoire qui refuse de céder du terrain à la mer.

Patrice Clech