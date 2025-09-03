Martinique, Lamentin : le jeune blessé par balles sur le parking du TCSP est mort

Le drame survenu dans la nuit du 28 au 29 août sur le parking du TCSP à Carrère a pris une tournure tragique. Le jeune homme grièvement blessé lors de la fusillade est décédé lundi 1er septembre à l’hôpital Pierre-Zobda-Quitman, où il avait été admis en urgence absolue. Malgré les efforts des médecins, il n’a pas survécu à ses blessures.

Selon les premiers éléments, plusieurs individus armés avaient encerclé un groupe de jeunes avant d’ouvrir le feu. La victime, poursuivie pour une chaîne, avait été touchée à plusieurs reprises alors qu’elle se trouvait au sol, dans un canal. Ses proches avaient tenté de lui porter assistance avant l’arrivée des secours, sans pouvoir empêcher l’issue fatale.

L’enquête ouverte dès le lendemain se poursuit pour éclaircir les circonstances précises de cette attaque et identifier les auteurs. Mais ce décès porte déjà à 23 le nombre d’homicides enregistrés en Martinique depuis le début de l’année, confirmant une spirale inquiétante de violences armées qui ne cesse de s’aggraver sur l’île.

Chaque nouveau drame souligne l’urgence d’une réponse forte face à une criminalité qui s’installe désormais dans le quotidien martiniquais, au point de transformer un simple parking en scène de guerre.

Patrice Clech