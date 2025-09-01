Nous respectons votre vie privée

Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.

Opinion Outre-Mer
17H18 - lundi 1 septembre 2025

Polynésie : la Poste bloque l’envoi de colis vers les États-Unis

 

 

 

Depuis mardi 26 août, Fare Rata, la Poste polynésienne, a suspendu tous les envois de colis à destination des États-Unis. Une décision contrainte par les nouvelles règles douanières américaines, qui mettent fin à l’exemption de taxes pour les petits colis de moins de 95 000 francs CFP.

Concrètement, tout paquet expédié vers le territoire américain sera désormais retourné à son expéditeur. Les envois qui ne font qu’un simple transit technique par les États-Unis, sans déchargement de la marchandise, échappent en revanche à cette restriction.

L’administration Trump a décidé de durcir le régime douanier à partir du 29 août : jusque-là, les marchandises d’une valeur inférieure à 800 dollars (environ 82 000 francs) entraient sans taxation. Désormais, seule une exception subsistera pour les échanges entre particuliers, à condition que la valeur n’excède pas 100 dollars (10 200 francs). Les autres colis seront frappés de droits, fixés à 15 % pour les envois en provenance de l’Union européenne.

La mesure ne concerne pas uniquement la Polynésie. Elle est déjà appliquée dans 25 pays, dont la France hexagonale, la Nouvelle-Calédonie, l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique, l’Inde ou encore la Nouvelle-Zélande. Mais pour les particuliers et entreprises polynésiennes habitués à expédier vers les États-Unis, la sanction est immédiate : il faudra patienter, ou trouver d’autres solutions logistiques, en attendant que la situation se débloque.

Patrice Clech