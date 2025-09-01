Polynésie : la Poste bloque l’envoi de colis vers les États-Unis

Depuis mardi 26 août, Fare Rata, la Poste polynésienne, a suspendu tous les envois de colis à destination des États-Unis. Une décision contrainte par les nouvelles règles douanières américaines, qui mettent fin à l’exemption de taxes pour les petits colis de moins de 95 000 francs CFP.

Concrètement, tout paquet expédié vers le territoire américain sera désormais retourné à son expéditeur. Les envois qui ne font qu’un simple transit technique par les États-Unis, sans déchargement de la marchandise, échappent en revanche à cette restriction.

L’administration Trump a décidé de durcir le régime douanier à partir du 29 août : jusque-là, les marchandises d’une valeur inférieure à 800 dollars (environ 82 000 francs) entraient sans taxation. Désormais, seule une exception subsistera pour les échanges entre particuliers, à condition que la valeur n’excède pas 100 dollars (10 200 francs). Les autres colis seront frappés de droits, fixés à 15 % pour les envois en provenance de l’Union européenne.

La mesure ne concerne pas uniquement la Polynésie. Elle est déjà appliquée dans 25 pays, dont la France hexagonale, la Nouvelle-Calédonie, l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique, l’Inde ou encore la Nouvelle-Zélande. Mais pour les particuliers et entreprises polynésiennes habitués à expédier vers les États-Unis, la sanction est immédiate : il faudra patienter, ou trouver d’autres solutions logistiques, en attendant que la situation se débloque.

