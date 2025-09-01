Mayotte : Tsingoni sous le choc, un agriculteur mutilé dans une embuscade sanglante

À Tsingoni, commune de Mayotte déjà gangrenée par les vols agricoles, un drame d’une brutalité inouïe a éclaté le 27 août 2025. Un cultivateur, surpris par des adolescents dérobant ses récoltes, a retenu les voleurs en attendant les gendarmes. Mais l’arrivée de renforts hostiles a transformé la scène en bain de sang : l’agriculteur a été violemment agressé, amputé d’une main, et évacué en hélicoptère vers le CHUM de Mamoudzou. Malgré les jets de pierres sur les forces de l’ordre, plusieurs interpellations ont eu lieu. Ce carnage, sur fond de peur généralisée, expose la vulnérabilité des exploitants face à une délinquance juvénile incontrôlée.

L’enquête, menée par la brigade de Tsingoni, vise à identifier tous les participants. Les suspects, mineurs pour la plupart, pourraient être auditionnés en présence de leurs tuteurs. La violence, qualifiée d’« exceptionnelle » par les autorités, rappelle des épisodes passés : en février 2024, un quadragénaire avait été poignardé à mort à Tsingoni lors d’un vol sur son terrain, et en mai 2023, des bandes rivales s’étaient affrontées dans la commune, faisant un blessé grave. Ces faits, relayés sur les réseaux sociaux le 27 août, alimentent un sentiment d’insécurité croissant. La préfecture promet une renforcement des patrouilles, mais les habitants doutent : « Comment protéger les champs quand les voleurs reviennent en meute ? »

Mayotte, territoire français ultramarin, paie le prix d’une insécurité qui mine son avenir agricole.

Patrice Clech