Guadeloupe : arrivée du nouveau préfet Thierry Devimeux sous le signe du partenariat

Hier, l’aéroport Guadeloupe Maryse-Condé a accueilli Thierry Devimeux, nouveau préfet de la région, attendu pour prendre ses fonctions dans un contexte chargé. Entouré du secrétaire général de la préfecture Maurice Tubul, du président de l’Association des maires Jocelyn Sapotille, du député Olivier Serva et des sous-préfets de l’archipel, il a posé le pied sur une terre dont il connaît déjà certains enjeux.

Conformément à la tradition, son premier geste officiel a eu lieu aujourd’hui, lundi 1er septembre, avec un dépôt de gerbe au monument aux morts du champ d’Arbaud, à Basse-Terre. Militaires, élus, associations patriotiques, magistrats et fonctionnaires de l’État étaient présents pour cette cérémonie de mémoire. Devimeux a salué ce rituel comme « un geste symbolique fort », marquant son respect pour les Guadeloupéens tombés pour la France.

Le préfet n’a pas caché ses priorités. Il a insisté sur la nécessité de s’immerger dans le territoire afin de « comprendre ses problèmes comme ses forces » et permettre aux services de l’État de jouer pleinement leur rôle. Sa méthode annoncée : aller vite à la rencontre des élus pour entendre leur vision du développement, leurs difficultés et leur perception du partenariat avec l’État.

L’agenda s’annonce dense. L’eau potable, les sargasses, l’insécurité, le narcotrafic, le recul du trait de côte ou encore les fractures sociales figurent déjà sur sa liste de préoccupations. Autant de dossiers explosifs qui réclament une approche concertée. Devimeux a affirmé vouloir « développer le territoire ensemble » et placé sa mission sous le signe du dialogue avec les collectivités locales.

À peine arrivé, le préfet a donc fixé le cap : écoute, coopération et action partagée. Reste à voir comment cette volonté de partenariat se traduira dans un archipel où les attentes envers l’État demeurent considérables.

