Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
En mars dernier, Manuel Valls, « premier » ministre des Outre-mer, est venu aux Antilles. Il rencontra à Fort-de-France les leaders insurrectionnels du RPPRAC*, oublia d’aller sur le terain au-devant des entrepreneurs…
Le centre-ville de Fort-de-France vit des heures difficiles. Jadis vitrine commerçante de la Martinique, il se présente aujourd’hui sous un visage dégradé, marqué par les fermetures de magasins, la saleté des rues…
La Guyane s’apprête à franchir une étape décisive dans son intégration régionale. Le 14 août dernier, une réunion de travail pilotée par la vice-présidente de la Collectivité territoriale de Guyane, Mme Steenwinkel,…