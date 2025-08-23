Mais pourquoi est-ce l’automne en plein été ? Les réponses de Cyril Bonnefoy

Cyril Bonnefoy, vous êtes météorologue et présentez la météo sur CNEWS. Vous êtes aussi docteur en climatologie, ce qui vous permet de conseiller les agriculteurs dans leur gestion de leur culture au regard des prévisions météo et de l’évolution du climat.

Expliquez-nous cette photo prise à Paris il y a deux jours : pourquoi des feuilles mortes tapissent-elles nos rues en plein été ? C’est déjà l’automne ?

Les feuilles mortes tapissent les rues en ce mois d’août en raison de la canicule que nous venons de connaître, ainsi que de la sécheresse récurrente depuis le début de l’été dans un grand nombre de régions. Ce n’est pas le même phénomène qu’en automne.

En automne, les feuilles tombent à mesure que les jours raccourcissent et que le manque d’ensoleillement ne permet plus a la photosynthèse de se faire. En ce mois d’août, la cause de la chute des feuilles est tout autre. Elle est due aux fortes chaleurs qui ont touché le pays pendant plus de 10 jours, ainsi qu’au manque d’eau. Par mesure de protection, les stomates des feuilles se referment et les feuilles se dessèchent puis tombent.

On parle beaucoup de réchauffement climatique et je préfère parler de dérèglement climatique. Etes vous d’accord avec cette façon de nommer l’évolution que nous connaissons ?

Je suis tout à fait d’accord avec cette expression de dérèglements climatiques. Je parle aussi de changements climatiques car ils sont divers selon les régions et ne concernent pas que la hausse de la température mais aussi, des périodes de sécheresse ou humides plus intenses et plus longues ou encore des orages plus violents.

Propos recueillis par Michel Taube