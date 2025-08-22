La Guyane en route vers la CARICOM

La Guyane s’apprête à franchir une étape décisive dans son intégration régionale. Le 14 août dernier, une réunion de travail pilotée par la vice-présidente de la Collectivité territoriale de Guyane, Mme Steenwinkel, a permis de finaliser le texte d’adhésion à la Communauté caribéenne (CARICOM).

Autour de la table figuraient l’ambassadeur pour la coopération régionale, le service juridique de la CTG et la représentante permanente de la collectivité auprès de l’organisation régionale. Ensemble, ils ont arrêté les termes du document fondateur, rédigé en français et en anglais, qui doit désormais être transmis à la Direction générale des outre-mer et au ministère des Affaires étrangères pour validation avant envoi officiel au Secrétariat général de la CARICOM.

La suite est claire : en octobre 2025, une validation technique doit clore la phase préparatoire. Puis en février 2026, à Saint-Kitts-et-Nevis, le Sommet des Chefs de gouvernement de la CARICOM devrait entériner l’entrée de la Guyane comme membre associé.

Ce jour-là, le drapeau guyanais rejoindra ceux des États caribéens, scellant une adhésion porteuse d’espoirs en matière de coopération économique, culturelle et diplomatique avec les voisins de la région. Une avancée stratégique pour ce territoire longtemps en marge des grandes dynamiques caribéennes.

Patrice Clech