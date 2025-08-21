Nouvelle-Calédonie : Manuel Valls enchaîne les bilatérales avant le comité de rédaction

En visite sur le territoire, Manuel Valls a passé une grande partie de la journée de mercredi au haut-commissariat. Après un passage au Sénat coutumier le matin puis une rencontre avec des maires et des présidents de province, le ministre des Outre-mer a consacré plus de sept heures à des entretiens bilatéraux avec les différentes forces politiques locales, prélude à la réunion du comité de rédaction prévue jeudi matin.

Le FLNKS a été le premier à s’exprimer. Sa délégation a rejeté en bloc le projet d’accord de Bougival, dénonçant un texte qui prolongerait « une nouvelle forme de colonisation » en privant le peuple kanak de son droit à l’autodétermination. Les représentants indépendantistes ont exigé qu’une date précise d’accession à la souveraineté soit fixée avant 2027, tout en se disant ouverts au dialogue.

Les Loyalistes, reçus ensuite, ont tenu une ligne opposée. Virginie Ruffenach a insisté sur la volonté de son camp de « poursuivre le travail » avec l’État, rejetant catégoriquement l’idée d’une indépendance en 2027. Selon elle, le ministre est déterminé à protéger les Calédoniens et à leur garantir un avenir dans le cadre défini à Bougival.

L’UNI, puis Calédonie ensemble, ont pris part à leur tour aux échanges, sans faire de déclarations publiques. Enfin, l’Éveil océanien a clos la série de rencontres en soulignant qu’il était illusoire de bâtir un accord sans la participation du FLNKS. Son leader, Milakulo Tukumuli, a mis en garde contre le risque de précipiter des élections d’ici fin 2025, jugeant indispensable de retrouver le chemin du consensus.

De son côté, Manuel Valls a campé sur sa ligne, rappelant qu’« il n’y a pas d’alternative possible » à l’accord de Bougival, tout en réaffirmant sa disponibilité au dialogue. La séquence clé de son déplacement, la première réunion du comité de rédaction, doit s’ouvrir ce jeudi 21 août à 8 heures.

Patrice Clech