Dernier hommage à Jacques Martial au Père Lachaise

Le metteur en scène, acteur et homme politique Jacques Martial a fait son dernier voyage ce mercredi 20 août au crématorium du Père Lachaise, à Paris. Disparu à l’âge de 70 ans, il a reçu un hommage solennel de la communauté noire, d’élus parisiens, d’artistes et de proches venus saluer son parcours et son engagement.

Sous la coupole du crématorium, une foule nombreuse s’est rassemblée pour accompagner sa famille et partager ce moment de recueillement. Des gerbes de fleurs, un carnet de condoléances et un portrait de l’artiste ont marqué la cérémonie, où la dignité et l’émotion dominaient.

Audrey Pulvar, élue parisienne et ancienne ministre, a pris la parole au nom de la maire de Paris, absente. Elle a salué « l’homme de la transmission, de la culture pour tous, un humaniste debout, un frère, un guerrier », rappelant ses projets, son ouverture et sa droiture. Sa voix brisée a traduit la perte ressentie par le monde culturel et politique.

Josette, la sœur aînée de Jacques Martial, a livré un témoignage bouleversant. Évoquant la beauté et la bonté héritées de leurs parents, elle a rappelé combien son frère incarnait une forme de vérité et de sincérité à travers ses textes et ses engagements.

Tim Greacen, son mari, a trouvé la force d’évoquer leurs trente-trois années de vie commune. Il a raconté les épreuves, les discriminations subies, mais aussi les victoires partagées, du PACS en 1999 au mariage pour tous en 2013, jusqu’à leur union célébrée en 2015. Dans un discours intime et poignant, il a salué son « Jako » avec des mots d’amour et de colère mêlés.

Comédien populaire, metteur en scène exigeant et élu de terrain, Jacques Martial restera comme un homme de culture et de combats, fidèle à ses convictions. Ses proches l’ont décrit comme un artiste qui faisait rire, un militant qui savait convaincre, et un homme qui cherchait l’excellence.

Sous le ciel gris de Paris, anonymes et personnalités ont salué une dernière fois celui qui aura marqué la scène, la cité et la mémoire collective. Jacques Martial s’en est allé, mais ses combats et son œuvre continueront d’habiter durablement le paysage culturel et politique français.

