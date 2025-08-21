Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur en mission antillaise face au narcotrafic

Bruno Retailleau est arrivé ce jeudi aux Antilles pour une tournée de trois jours sous tension. Officiellement, il s’agit d’un déplacement consacré à la sécurité et au narcotrafic. Concrètement, le ministre de l’Intérieur LR s’invite sur un terrain où la criminalité atteint des niveaux records et où l’État est accusé de lenteur face à l’urgence.

Sécurité maritime et scanners à Fort-de-France

Le programme commence en Martinique. Dès jeudi après-midi, Retailleau doit participer à une réunion de travail au Fort Saint-Louis, avant d’assister à une opération de surveillance en mer. Vendredi, il rencontrera Serge Letchimy, président de la Collectivité territoriale, pour signer une convention de financement permettant l’installation de deux scanners millimétriques à l’aéroport de Fort-de-France. Objectif : repérer plus efficacement les stupéfiants dans un hub de plus en plus ciblé par les trafiquants.

La Guadeloupe en ligne de mire

Samedi, direction la Guadeloupe pour des échanges avec Ary Chalus, président de région, et Guy Losbar, président du département. Le ministre participera à une opération « 100 % contrôle » à l’aéroport local, un dispositif déjà instauré en Guyane et qui y a réduit les saisies. Mais derrière l’effet d’annonce, les responsables locaux rappellent que la prolifération des armes et la circulation massive de drogues rendent la situation explosive.

En 2024, on dénombrait 33 homicides en Guadeloupe et 29 en Martinique. En juin dernier, la juridiction interrégionale spécialisée des Antilles-Guyane recensait déjà 61 homicides, soit un taux de sept pour 100 000 habitants, très loin des 1,1 de l’Hexagone. Les îles françaises sont devenues un maillon stratégique du trafic entre Amérique du Sud, États-Unis et Europe, d’autant que les contrôles renforcés en Guyane ont déplacé une partie des flux vers la Martinique et la Guadeloupe.

