Mayotte : la CGT Éduc’action alerte sur une école « au bord de la rupture »

La visite d’Élisabeth Borne à Mayotte a servi de tribune à la CGT Éduc’action, qui a publié un communiqué pour dénoncer l’état dramatique du système éducatif dans le 101e département. Le syndicat appelle à des « mesures fortes » et à un plan de rattrapage massif, estimant que les annonces budgétaires récentes ne feront qu’aggraver la situation.

Les constats sont accablants : classes surchargées, bâtiments vétustes, établissements encore sous bâches sept mois après le cyclone Chido, manque criant de personnel de soutien. Pour le syndicat, réduire encore les moyens reviendrait à mettre en danger la mission éducative elle-même et la sécurité de la communauté scolaire. À la crise matérielle s’ajoute un climat social tendu, où enseignants et personnels rapportent insultes et atteintes aux valeurs républicaines.

La CGT Éduc’action insiste sur la nécessité de protéger le droit à la scolarisation, qualifié d’« inaliénable », et appelle à défendre l’égalité et la dignité des enfants comme des personnels. Le syndicat réclame la construction d’écoles « à taille humaine », le classement en REP+ de l’ensemble des établissements de l’île, et le renforcement immédiat des postes d’assistants d’éducation, d’AESH et d’agents de prévention et de sécurité. Il demande aussi une amélioration des conditions de travail, une indexation progressive des salaires et des garanties de stabilité pour les contractuels et titulaires.

En filigrane, la CGT Éduc’action attend de la venue de la ministre un signal concret : non pas des promesses, mais un tournant décisif dans la manière dont l’État prend en compte les spécificités et les défis exceptionnels de l’école mahoraise. Faute d’engagement clair, la rentrée du 26 août risque de s’ouvrir sous le signe de la défiance et de la colère.

Patrice Clech