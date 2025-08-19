Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Élisabeth Borne a atterri à Mayotte ce lundi pour une visite express consacrée à l’éducation. Officiellement, il s’agissait de constater les efforts engagés depuis le passage du cyclone Chido, dans le cadre…
À Sainte-Lucie, le climat de violence s’impose comme un sujet national brûlant. Dans une allocution télévisée, le chef de l’opposition Allen Chastanet a dressé un tableau sombre, parlant de « pire crise…
La rumeur avait glacé tout un quartier fin juillet. Deux familles de Saint-Paul avaient déposé plainte, persuadées que leurs enfants inscrits à la crèche avaient été victimes d’agressions sexuelles commises par un…
Tempête tropicale puis rétrogradée. ERIN, portée par des eaux chaudes et une atmosphère parfaitement alignée pour son renforcement, a filé vers les Petites Antilles avec l’intention claire de se hisser au rang…