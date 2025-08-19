REGEnLIFE, la DeepTech de la NeuroTech française finaliste du Prix Galien USA 2025

La startup française REGEnLIFE, dirigée par le Pr Jacques Touchon [à gauche] et Guillaume Blivet, dont Opinion Internationale suit les travaux depuis 2022, vient d’être nommée finaliste dans la catégorie « Best Startup » du Prix Galien USA 2025 (The Galien Foundation), considéré comme le « Nobel » de la recherche médicale. La remise des prix aura lieu le 30 octobre 2025 au American Museum of Natural History à New York, en présence des plus grands acteurs mondiaux de l’innovation en santé. Cette distinction internationale récompense chaque année les innovations les plus prometteuses en santé humaine, sélectionnées sur des critères purement scientifiques et d’impact sur la santé publique.

Une innovation de rupture qui cible le cerveau… et l’intestin

REGEnLIFE développe une technologie photomédicale non-invasive qui agit simultanément sur le cerveau et l’intestin. Ce double ciblage, inspiré des avancées récentes sur l’axe cerveau-intestin-microbiote, vise à réduire la neuroinflammation, favoriser la réparation cellulaire et améliorer la cognition. L’objectif : apporter une réponse thérapeutique innovante aux maladies neurodégénératives, telles que la maladie d’Alzheimer, en agissant sur plusieurs voies biologiques clés, sans recours à des molécules pharmaceutiques, sans chirurgie et sans rayonnements ionisants.

Le dispositif médical, breveté, ergonomique, modulaire et piloté par software, est conçu pour répondre aux exigences cliniques et règlementaires tout en anticipant une utilisation à plus grande échelle dans les systèmes de santé.

Un atout stratégique pour la souveraineté technologique

Avec un pipeline clinique solide et un portefeuille international de brevets, REGEnLIFE, fondée en Occitanie et faisant partie de l’écosystème MedVallée à Montpellier, s’inscrit dans la course mondiale à l’innovation médicale, sur un marché en forte croissance face au vieillissement démographique.

Sa nomination reflète la vitalité de l’écosystème deeptech et neurotech français et son potentiel d’exportation, dans un secteur stratégique pour la souveraineté sanitaire et technologique. Cela constitue également un message positif sur la capacité des startups healthtech françaises à rivaliser avec les leaders internationaux.

Cette reconnaissance pourrait accélérer l’ouverture de nouveaux partenariats de R&D et soutenir la prochaine levée de fonds prévue avant fin 2026 pour propulser l’entreprise vers le marché.

« Cette nomination consacre un travail de recherche et de développement ambitieux, porté par une vision claire : offrir aux patients des solutions sûres, efficaces et scientifiquement solides. C’est aussi une reconnaissance importante pour toute notre équipe et nos partenaires », déclare Guillaume Blivet, co-fondateur et directeur innovation.

« Les approches thérapeutiques ciblant à la fois le cerveau et l’intestin représentent une voie très prometteuse pour traiter la maladie d’Alzheimer. », souligne le Pr Jacques Touchon, Président du Conseil Scientifique de REGEnLIFE et spécialiste reconnu de la maladie d’Alzheimer.

Avec cette nomination au Prix Galien USA, REGEnLIFE confirme sa place parmi les jeunes acteurs mondiaux capables de transformer la prise en charge des maladies neurodégénératives, alliant excellence scientifique, impact humain et potentiel économique.

Michel Taube