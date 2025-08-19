Air Canada cloue ses avions au sol : vols suspendus entre Montréal et la Martinique

La Martinique se retrouvait coupée de Montréal depuis lundi 18 août. En cause : la grève du personnel de bord d’Air Canada, qui paralyse une partie du réseau de la compagnie.

La Société Aéroportuaire Aimé Césaire (SAMAC) a confirmé l’annulation des deux rotations prévues dans la journée de lundi : le vol ACA 954 attendu de Montréal à 14 h 25 et le vol retour ACA 955 programmé à 15 h 25 depuis Fort-de-France. Les passagers concernés sont invités à se tourner vers la compagnie, soit en ligne, soit par courrier électronique.

La SAMAC met en garde : inutile de se présenter à l’aéroport sans confirmation d’un nouveau billet valide. Cette interruption soudaine des liaisons rappelle la vulnérabilité des liaisons transatlantiques dépendantes de quelques compagnies seulement. En attendant un retour à la normale, la plateforme martiniquaise appelle à la patience et à la coopération de tous.

Selon nos informations, la grève continue et empêche des milliers de vacanciers de se rendre aux Antilles.

Patrice Clech