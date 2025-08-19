Nous respectons votre vie privée

09H38 - mardi 19 août 2025

Air Canada cloue ses avions au sol : vols suspendus entre Montréal et la Martinique

 

Air Canada paralysée par une grève surprise de ses agents de bord

La Martinique se retrouvait coupée de Montréal depuis lundi 18 août. En cause : la grève du personnel de bord d’Air Canada, qui paralyse une partie du réseau de la compagnie.

La Société Aéroportuaire Aimé Césaire (SAMAC) a confirmé l’annulation des deux rotations prévues dans la journée de lundi : le vol ACA 954 attendu de Montréal à 14 h 25 et le vol retour ACA 955 programmé à 15 h 25 depuis Fort-de-France. Les passagers concernés sont invités à se tourner vers la compagnie, soit en ligne, soit par courrier électronique.

La SAMAC met en garde : inutile de se présenter à l’aéroport sans confirmation d’un nouveau billet valide. Cette interruption soudaine des liaisons rappelle la vulnérabilité des liaisons transatlantiques dépendantes de quelques compagnies seulement. En attendant un retour à la normale, la plateforme martiniquaise appelle à la patience et à la coopération de tous.

Selon nos informations, la grève continue et empêche des milliers de vacanciers de se rendre aux Antilles.

 

Patrice Clech