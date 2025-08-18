Moorea : toujours la galère des bus scolaires à chaque rentrée

À Moorea, la rentrée se répète comme un mauvais refrain : les élèves ont retrouvé leurs classes, mais pas de solution fiable pour y être conduits. La mairie a une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme ce week-end, dénonçant l’absence de transports scolaires pérennes et appelant le gouvernement à agir.

Le constat est amer. Depuis la rupture du contrat avec l’ancien transporteur fin 2023, la délégation de service public confiée à la DGEE patine. Warren Transport, société de Raiatea, avait promis monts et merveilles en prenant le relais, mais la réalité est tout autre. Trop peu de bus, véhicules vieillissants venus de Tahiti, parfois à peine capables de décrocher leur carte violette… Les difficultés de ramassage ont rythmé toute l’année 2023-2024 et rien ne s’est arrangé depuis.

À l’heure de la rentrée 2025, la situation vire même au ridicule : pas d’évolution visible, un nouvel appel d’offres annoncé mais sans calendrier, et Warren Transport toujours en place, avec des moyens jugés très insuffisants par les élus locaux, les enseignants et les familles. « Rien ne démontre qu’une amélioration rapide soit en vue », déplore la mairie dans un communiqué cinglant.

Le problème n’est pas marginal : l’an passé, Moorea comptait 1 675 élèves dans le primaire, 434 au collège d’Afareaitu, 315 à celui de Paopao et 15 au CJA. Autant d’enfants pour qui l’accès à l’école relève trop souvent de la débrouille parentale. « Il devient urgent d’agir pour rassurer les familles et garantir l’accès à l’éducation dans de bonnes conditions de sécurité », insiste le maire Evans Haumani, dans un courrier adressé au ministère de l’Éducation.

Sur l’île sœur, l’accueil en classe est rôdé, mais l’acheminement des élèves reste le maillon faible. Et tant que les autorités n’apporteront pas de solution concrète, la rentrée de Moorea rimera encore longtemps avec galère.

Patrice Clech